Прищепа (Нарыжная) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прищепа (Нарыжная) Клавдия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нарыжный Василий

Мать: Нарыжная Екатерина

Рождение ребёнка
01.06.1937

Дочь: Баблоянц Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Прищепа Григорий Иванович

отделения № 1 совхоза "Новосергиевский", Крыловский район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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