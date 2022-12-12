Прищепа (Нарыжная) Клавдия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нарыжный Василий
Мать: Нарыжная Екатерина
Рождение ребёнка
01.06.1937
Дочь: Баблоянц Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Прищепа Григорий Иванович
отделения № 1 совхоза "Новосергиевский", Крыловский район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область