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Кулаков Владимир Петрович

Место рождения

Запонорье Богородский уезд Московская губерния

Дата рождения

23.04.1907 ст.

Дата смерти

05.05.1972

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1907 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.02.1936

Жена: Кулакова (Кустарева) Марфа Николаевна

Большие Дворы, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
04.12.1936

Сын: Кулаков Николай Владимирович

Мать ребёнка: Кулакова (Кустарева) Марфа Николаевна

Рождение ребёнка
01.11.1938

Сын: Кулаков Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Кулакова (Кустарева) Марфа Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1943

Сын: Кулаков Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Кулакова (Кустарева) Марфа Николаевна

Рождение ребёнка
22.08.1946

Сын: Кулаков Александр Владимирович

Мать ребёнка: Кулакова (Кустарева) Марфа Николаевна

Рождение ребёнка
12.01.1949

Дочь: Кулакова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Кулакова (Кустарева) Марфа Николаевна

Рождение ребёнка
18.02.1952

Сын: Кулаков Вячеслав Владимирович

Мать ребёнка: Кулакова (Кустарева) Марфа Николаевна

Рождение ребёнка
18.12.1954

Сын: Кулаков Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Кулакова (Кустарева) Марфа Николаевна

Смерть
05.05.1972
Большие Дворы, Павловский Посад, Московская область

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