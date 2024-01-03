Кулаков Владимир Петрович
Место рожденияЗапонорье Богородский уезд Московская губерния
Дата рождения23.04.1907 ст.
Дата смерти05.05.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1907 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.02.1936
Рождение ребёнка
04.12.1936
Сын: Кулаков Николай Владимирович
Мать ребёнка: Кулакова (Кустарева) Марфа Николаевна
Рождение ребёнка
01.11.1938
Сын: Кулаков Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Кулакова (Кустарева) Марфа Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1943
Сын: Кулаков Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Кулакова (Кустарева) Марфа Николаевна
Рождение ребёнка
22.08.1946
Сын: Кулаков Александр Владимирович
Мать ребёнка: Кулакова (Кустарева) Марфа Николаевна
Рождение ребёнка
12.01.1949
Дочь: Кулакова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Кулакова (Кустарева) Марфа Николаевна
Рождение ребёнка
18.02.1952
Сын: Кулаков Вячеслав Владимирович
Мать ребёнка: Кулакова (Кустарева) Марфа Николаевна
Рождение ребёнка
18.12.1954
Сын: Кулаков Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Кулакова (Кустарева) Марфа Николаевна
Смерть
05.05.1972