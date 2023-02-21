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Студенникова Людмила Ивановна
Студенникова Людмила Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1948
Пол
Женский
Отец
Студенников Иван Нефедович
1917 г.р.
Мать
Студенникова (Яковлева) Лидия Николаевна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец:
Студенников Иван Нефедович
Мать:
Студенникова Лидия Николаевна
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