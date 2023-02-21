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Астафьева Светлана Александровна
Астафьева Светлана Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Астафьев Александр
Мать
(Меньщикова) Галина
Дети
Не указаны
Добавил:
РТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Астафьев Александр
Мать:
Галина
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