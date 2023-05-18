Веселов Осип Арсентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: не указана
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Восприемник
02.07.1908 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
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