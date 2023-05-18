Веселов Осип Арсентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веселов Осип Арсентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1885

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Веселов Георгий Осипович

Мать ребёнка: не указана

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Восприемник
02.07.1908 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 02.07.1908 Вишнякова, Первитинской волости Сергей Максимович Архаров Вишнякова, Первитинской волости отец Максим Матвеевич ... Показать все

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