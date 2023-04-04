Іщенко Петро
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Гавриленко Маруся
Мать ребёнка: Іщенко ?
Рождение ребёнка
1922
Сын: Іщенко Микола
Мать ребёнка: Іщенко ?
Рождение ребёнка
02.03.1925
Дочь: Гаврилюк Ніна
Мать ребёнка: Іщенко ?
м.Помічна, Кіровоградської обл., в.Кірова 186
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Іщенко ?
Смерть
Неизвестно