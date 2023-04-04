Іщенко Петро — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Іщенко Петро

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Гавриленко Маруся

Мать ребёнка: Іщенко ?

Рождение ребёнка
1922

Сын: Іщенко Микола

Мать ребёнка: Іщенко ?

Рождение ребёнка
02.03.1925

Дочь: Гаврилюк Ніна

Мать ребёнка: Іщенко ?

м.Помічна, Кіровоградської обл., в.Кірова 186
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Іщенко ?

Смерть
Неизвестно
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