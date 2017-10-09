Семенищев Леонид Спиридонович 13.05.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенищев Леонид Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1951

Дата смерти

09.10.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1951

Отец: не указан

Мать: Семенищева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенищева Екатерина Леонидовна

Мать ребёнка: Семенищева Светлана Михайловна

Рождение ребёнка
02.04.1983

Дочь: Семенищева Наталья Леонидовна

Мать ребёнка: Семенищева Светлана Михайловна

Смерть
09.10.2017

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