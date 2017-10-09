Семенищев Леонид Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1951
Дата смерти09.10.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1951
Отец: не указан
Мать: Семенищева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенищева Екатерина Леонидовна
Мать ребёнка: Семенищева Светлана Михайловна
Рождение ребёнка
02.04.1983
Дочь: Семенищева Наталья Леонидовна
Мать ребёнка: Семенищева Светлана Михайловна
Смерть
09.10.2017