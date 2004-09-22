Никончик (Карижская) Мария Стефановна
Место рождения
Дата рождения29.12.1926
Дата смерти22.09.2004
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1926
Рождение ребёнка
27.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никончик Владимир Петрович
Тбилиси, ქ. თბილისი
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.09.2004
г. Минск