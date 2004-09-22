Никончик (Карижская) Мария Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никончик (Карижская) Мария Стефановна

Место рождения

Борисовка, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

29.12.1926

Дата смерти

22.09.2004

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1926

Отец: Карижский Стефан Фёдорович

Мать: Дончак Ольга Кирилловна

Борисовка, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
27.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никончик Владимир Петрович

Тбилиси, ქ. თბილისი
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никончик Владимир Петрович

Смерть
22.09.2004
г. Минск
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