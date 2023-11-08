Лазаренко Ананий
Место рожденияКонотоп
Дата рожденияОколо 1660
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1690
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1690
Сын: Лазаренко Василий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1700
Сын: Лазаренко Левко (Леонтий) Ананьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно