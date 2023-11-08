Лазаренко Ананий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазаренко Ананий

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Место рождения

Конотоп

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Лазаренко Осип (Юсько)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Лазаренко Василий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Лазаренко Левко (Леонтий) Ананьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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