Ермолаев Николай Константинович
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Ермолаев Константин
Мать: Ермолаева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолаев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Нефёдова (Королёва) Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолаев Валентин Николаевич
Мать ребёнка: Нефёдова (Королёва) Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горячева (Ермолаева) Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Нефёдова (Королёва) Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Архиреева (Ермолаева) Галина Николаевна
Мать ребёнка: Нефёдова (Королёва) Анна Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.09.1957
Дочь: Аверьянова (Ермолаева) Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Нефёдова (Королёва) Анна Ефимовна
Смерть
Неизвестно