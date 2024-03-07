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Ермолаев Николай Константинович

Место рождения

Кошки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Ермолаев Константин

Мать: Ермолаева Мария

Кошки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Нефёдова (Королёва) Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев Валентин Николаевич

Мать ребёнка: Нефёдова (Королёва) Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горячева (Ермолаева) Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Нефёдова (Королёва) Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архиреева (Ермолаева) Галина Николаевна

Мать ребёнка: Нефёдова (Королёва) Анна Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нефёдова (Королёва) Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
03.09.1957

Дочь: Аверьянова (Ермолаева) Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Нефёдова (Королёва) Анна Ефимовна

Смерть
Неизвестно

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