Казаков Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казаков Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моисеева Людмила Яковлевна

Мать ребёнка: Казакова Таисия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаков Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Казакова Таисия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казакова Таисия Александровна

Смерть
Неизвестно
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