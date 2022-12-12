Отрошенко (Данильченко) Лариса Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1969
Записана на 21.05.1969
Бракосочетание
21.07.1988
Тихменево, Лесозаводский, Приморский край
Рождение ребёнка
31.05.1989
Дочь: Понаморёва Анжела Борисовна
Отец ребёнка: Отрошенко Борис Иванович
Рождение ребёнка
19.11.2001
Сын: Отрошенко Данил Борисович
Отец ребёнка: Отрошенко Борис Иванович