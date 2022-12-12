Отрошенко (Данильченко) Лариса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОтрошенко (Данильченко) Лариса Николаевна

Отрошенко (Данильченко) Лариса Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1969

Пол

Женский

Добавил:

ДО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1969

Отец: Данильченко Николай Антонович

Мать: Данильченко Нина Ивановна

Записана на 21.05.1969
Бракосочетание
21.07.1988

Муж: Отрошенко Борис Иванович

Тихменево, Лесозаводский, Приморский край
Рождение ребёнка
31.05.1989

Дочь: Понаморёва Анжела Борисовна

Отец ребёнка: Отрошенко Борис Иванович

Рождение ребёнка
19.11.2001

Сын: Отрошенко Данил Борисович

Отец ребёнка: Отрошенко Борис Иванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close