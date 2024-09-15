Уфимцева (Тимофеева) Варвара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уфимцева (Тимофеева) Варвара Алексеевна

Место рождения

Иткульская, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.

Отец: Тимофеев Алексей Петрович

Мать: Тимофеева Агафья Михеевна

Иткульская, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Около 1830 ст.

Муж: Уфимцев Савватий Михайлович

Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Не: 1828, 1831, 1832
Рождение ребёнка
12.01.1836 ст.

Сын: Уфимцев Антон (-ий) Савватиевич

Отец ребёнка: Уфимцев Савватий Михайлович

Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
ГАСО-Екб: ф.6 оп.3 д.357 л.147об запись № 4
Рождение ребёнка
17.09.1839 ст.

Дочь: Тюменцева (Уфимцева) Вера Савватиевна

Отец ребёнка: Уфимцев Савватий Михайлович

Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
ГАСО-Екб: ф.6 оп.1 д.91 л.3199об запись № 27
Смерть
Неизвестно

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