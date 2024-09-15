Уфимцева (Тимофеева) Варвара Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.
Бракосочетание
Около 1830 ст.
Не: 1828, 1831, 1832
Рождение ребёнка
12.01.1836 ст.
Сын: Уфимцев Антон (-ий) Савватиевич
Отец ребёнка: Уфимцев Савватий Михайлович
ГАСО-Екб: ф.6 оп.3 д.357 л.147об запись № 4
Рождение ребёнка
17.09.1839 ст.
Дочь: Тюменцева (Уфимцева) Вера Савватиевна
Отец ребёнка: Уфимцев Савватий Михайлович
ГАСО-Екб: ф.6 оп.1 д.91 л.3199об запись № 27
Смерть
Неизвестно