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Книга (Ашмарина) Алёна Валерьевна
Книга (Ашмарина) Алёна Валерьевна
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Место рождения
Курган
, город Курган, Курганская область
Дата рождения
30.04.1977
Пол
Женский
Отец
Ашмарин Валерий Геннадьевич
1951 г.р.
Мать
Ашмарина (Смирнова) Валентина Анатольевна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1977
Отец:
Ашмарин Валерий Геннадьевич
Мать:
Ашмарина Валентина Анатольевна
Курган
, город Курган, Курганская область
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