Книга (Ашмарина) Алёна Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Книга (Ашмарина) Алёна Валерьевна

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Место рождения

Курган, город Курган, Курганская область

Дата рождения

30.04.1977

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1977

Отец: Ашмарин Валерий Геннадьевич

Мать: Ашмарина Валентина Анатольевна

Курган, город Курган, Курганская область
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