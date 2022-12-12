Чичагов Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения03.09.1852
Дата смерти17.11.1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1852
Место жительства
С 1907 по 1908
г. Харбин, Китай
Смерть
17.11.1910
Место жительства
По 1910