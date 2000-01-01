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Бара Айтам
Бара Айтам
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1005
Пол
Мужской
Отец
Бара Тумак
986 г.р.
Мать
Латы Тонг
989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1005
Отец:
Бара Тумак
Мать:
Латы Тонг
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