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Кузнецов Иван Леонтьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Кузнецов Леонтий Кондратьев

Мать: Кузнецова Варвара Филиппова

Рождение ребёнка
1748

Сын: Кузнецов Лука Иванов

Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Сысоева

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Кузнецов Карп Иванов

Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Сысоева

Рождение ребёнка
1761

Сын: Кузнецов Тимофей Иванов

Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Сысоева

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Дарья Сысоева

Смерть
Неизвестно
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