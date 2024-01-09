Кузнецов Иван Леонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Рождение ребёнка
1748
Сын: Кузнецов Лука Иванов
Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Сысоева
Рождение ребёнка
1753
Сын: Кузнецов Карп Иванов
Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Сысоева
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Сысоева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Дарья Сысоева
Смерть
Неизвестно