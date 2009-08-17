Федин Георгий Николаевич
Место рождениягород Таганрог, Ростовская область, РСФСР
Дата рождения21.04.1952
Дата смерти17.08.2009
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1952
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
город Таганрог, Ростовская область, РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.02.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.02.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.08.2009
Похороны
Неизвестно
село Синявское, Неклиновский район, Ростовская область, Российская Федерация