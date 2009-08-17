Федин Георгий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федин Георгий Николаевич

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Место рождения

город Таганрог, Ростовская область, РСФСР

Дата рождения

21.04.1952

Дата смерти

17.08.2009

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1952

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

город Таганрог, Ростовская область, РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.02.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.02.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
17.08.2009
Похороны
Неизвестно
село Синявское, Неклиновский район, Ростовская область, Российская Федерация

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