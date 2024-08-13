Власова (Власова) Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Власова) Анастасия Ильинична
Отец ребёнка: Власов Илья Павлович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Власов Ефрем Ильич
Отец ребёнка: Власов Илья Павлович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Власов Василий Ильич
Отец ребёнка: Власов Илья Павлович