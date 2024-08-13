Власова (Власова) Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Власова) Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Власова) Анастасия Ильинична

Отец ребёнка: Власов Илья Павлович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Власов Ефрем Ильич

Отец ребёнка: Власов Илья Павлович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Власов Василий Ильич

Отец ребёнка: Власов Илья Павлович

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