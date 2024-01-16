Кондратьева-Барбашева (Чулкова) Екатерина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева-Барбашева (Чулкова) Екатерина Васильева

Место рождения

Яковлево, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

После 1875

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Чулков Василий Васильевич

Мать: Чулкова (Огарева) Павла Ивановна

Яковлево, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
18.09.1825 ст.

Муж: Кондратьев-Барбашев Дмитрий Павлов

Рождение ребёнка
19.02.1828

Сын: Кондратьев-Барбашев Василий Дмитриев

Отец ребёнка: Кондратьев-Барбашев Дмитрий Павлов

Зезевитово, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
12.01.1831 ст.

Дочь: Кондратьева-Барбашева Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Кондратьев-Барбашев Дмитрий Павлов

Зезевитово, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
30.?.1838 ст.

Сын: Кондратьев-Барбашев Александр Дмитриев

Отец ребёнка: Кондратьев-Барбашев Дмитрий Павлов

Иворово, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
После 1875

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