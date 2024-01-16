Кондратьева-Барбашева (Чулкова) Екатерина Васильева
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиПосле 1875
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Бракосочетание
18.09.1825 ст.
Рождение ребёнка
19.02.1828
Сын: Кондратьев-Барбашев Василий Дмитриев
Отец ребёнка: Кондратьев-Барбашев Дмитрий Павлов
Рождение ребёнка
12.01.1831 ст.
Дочь: Кондратьева-Барбашева Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Кондратьев-Барбашев Дмитрий Павлов
Рождение ребёнка
30.?.1838 ст.
Сын: Кондратьев-Барбашев Александр Дмитриев
Отец ребёнка: Кондратьев-Барбашев Дмитрий Павлов
Иворово, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
После 1875