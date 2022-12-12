Судаченкова Акилина (Евдокия?) Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1905
Сын: Судаченков Евфимий
Отец ребёнка: Судаченков Василий
Беломутово, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Судаченков Василий
Смерть
Неизвестно