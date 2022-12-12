Судаченкова Акилина (Евдокия?) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСудаченкова Акилина (Евдокия?) Алексеевна

Судаченкова Акилина (Евдокия?) Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1905

Сын: Судаченков Евфимий

Отец ребёнка: Судаченков Василий

Беломутово, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Судаченков Василий

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close