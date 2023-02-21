Росфельд Юрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1984
Дочь: Зуева Надежда Юрьевна
Мать ребёнка: Росфельд Валентина Владимировна
Чечулино
Рождение ребёнка
06.06.1987
Дочь: Андреева Виктория Юрьевна
Мать ребёнка: Росфельд Валентина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно