Росфельд Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Росфельд Юрий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1984

Дочь: Зуева Надежда Юрьевна

Мать ребёнка: Росфельд Валентина Владимировна

Чечулино
Рождение ребёнка
06.06.1987

Дочь: Андреева Виктория Юрьевна

Мать ребёнка: Росфельд Валентина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Росфельд Валентина Владимировна

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