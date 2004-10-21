Архиреев Сергей Николаевич
Место рождениясело Р-Турек, Шурминский район, Кировская область, Россия
Дата рождения23.03.1958
Дата смерти21.10.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1958
село Р-Турек, Шурминский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Около 1984
Дочь: Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
город Краснокамск, Пермская область, Россия
Рождение ребёнка
1986
Мать ребёнка: не указана
город Краснокамск, Пермская область, Россия
Смерть
21.10.2004
Западный, город Алапаевск, Свердловская область