Архиреев Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архиреев Сергей Николаевич

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Место рождения

село Р-Турек, Шурминский район, Кировская область, Россия

Дата рождения

23.03.1958

Дата смерти

21.10.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1958

Отец: Архиреев Николай Иванович

Мать: Архиреева Анна Григорьевна

село Р-Турек, Шурминский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Около 1984

Дочь: Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

город Краснокамск, Пермская область, Россия
Рождение ребёнка
1986

Сын: Архиреев Антон Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

город Краснокамск, Пермская область, Россия
Смерть
21.10.2004
Западный, город Алапаевск, Свердловская область
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