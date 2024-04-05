Протасьев Михаил Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1764
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Протасьев Фёдор Михайлович
Мать ребёнка: Протасьева Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Протасьев Василий Михайлович
Мать ребёнка: Протасьева Прасковья Дмитриевна
Упоминание
1759
Москва, город федерального значения Москва
Дом 19. Лейб-гвардии Семёновского полка отставной капрал Михайла Артемьев сын Протасьев в доме его: 43. жена его Праскева Дмитрева 48 лет дети их: 58. Василий 14 лет 59. Фёдор 13 лет ЦГА Москвы. Ф. 2... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1764