Протасьев Михаил Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протасьев Михаил Артемьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1764

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1711 г.р.

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Протасьев Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: Протасьева Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Протасьев Василий Михайлович

Мать ребёнка: Протасьева Прасковья Дмитриевна

Упоминание
1759
Москва, город федерального значения Москва
Дом 19. Лейб-гвардии Семёновского полка отставной капрал Михайла Артемьев сын Протасьев в доме его: 43. жена его Праскева Дмитрева 48 лет дети их: 58. Василий 14 лет 59. Фёдор 13 лет ЦГА Москвы. Ф. 2... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Протасьева Прасковья Дмитриевна

Смерть
1764
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