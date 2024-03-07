Бородин Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: Бородин Владимир Владимирович
Мать: Нина
Рождение ребёнка
14.03.1972
Сын: Бородин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Баяндина Наталья Фатеевна
Рождение ребёнка
1976
Дочь: Бородина Полина Александровна
Мать ребёнка: Баяндина Наталья Фатеевна
Рождение ребёнка
10.11.1982
Сын: Бородин Александр Александрович
Мать ребёнка: Баяндина Наталья Фатеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно