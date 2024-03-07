Бородин Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородин Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Бородин Владимир Владимирович

Мать: Нина

Рождение ребёнка
14.03.1972

Сын: Бородин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Баяндина Наталья Фатеевна

Рождение ребёнка
1976

Дочь: Бородина Полина Александровна

Мать ребёнка: Баяндина Наталья Фатеевна

Рождение ребёнка
10.11.1982

Сын: Бородин Александр Александрович

Мать ребёнка: Баяндина Наталья Фатеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баяндина Наталья Фатеевна

Смерть
Неизвестно
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