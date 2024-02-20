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Долгий Андрей Павлович

Место рождения

мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Долгий / Довгий / Павел Иванович

Мать: Долгая Екатерина Семеновна

мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
ГАРК . Ф - 27-16-41, ревизская сказка 1858г., мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Долгий Филипп Андреевич

Мать ребёнка: Долгая Дарья Моисеевна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Долгий Степан Андреевич

Мать ребёнка: Долгая Дарья Моисеевна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Лях Агафия Андреевна

Мать ребёнка: Долгая Дарья Моисеевна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Рождение ребёнка
19.05.1879

Дочь: Елена Андреевна

Мать ребёнка: Долгая Дарья Моисеевна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Долгий Илья Андреевич

Мать ребёнка: Долгая Дарья Моисеевна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Рождение ребёнка
03.08.1884

Дочь: Григоренко Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Долгая Дарья Моисеевна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгая Дарья Моисеевна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Смерть
Неизвестно
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