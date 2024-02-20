Долгий Андрей Павлович
Место рождениямест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1849
мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
ГАРК . Ф - 27-16-41, ревизская сказка 1858г., мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Рождение ребёнка
Около 1867
Мать ребёнка: Долгая Дарья Моисеевна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Рождение ребёнка
Около 1870
Мать ребёнка: Долгая Дарья Моисеевна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Лях Агафия Андреевна
Мать ребёнка: Долгая Дарья Моисеевна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Рождение ребёнка
19.05.1879
Дочь: Елена Андреевна
Мать ребёнка: Долгая Дарья Моисеевна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Рождение ребёнка
Около 1880
Мать ребёнка: Долгая Дарья Моисеевна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Рождение ребёнка
03.08.1884
Дочь: Григоренко Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Долгая Дарья Моисеевна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долгая Дарья Моисеевна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Смерть
Неизвестно