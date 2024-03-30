Варваричева Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варваричева Елизавета Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Варваричев Филипп Анисимович

Отец ребёнка: Варваричев Анисим Софронович

Федосьино, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Варваричева Мария Анисимовна

Отец ребёнка: Варваричев Анисим Софронович

Федосьино, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Варваричев Михаил Анисимович

Отец ребёнка: Варваричев Анисим Софронович

Федосьино, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варваричев Анисим Софронович

Смерть
Неизвестно
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