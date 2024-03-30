Варваричева Елизавета Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1858
Сын: Варваричев Филипп Анисимович
Отец ребёнка: Варваричев Анисим Софронович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Варваричева Мария Анисимовна
Отец ребёнка: Варваричев Анисим Софронович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Варваричев Михаил Анисимович
Отец ребёнка: Варваричев Анисим Софронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно