Бабич Максим Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабич Максим Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1904 ст.

Сын: Бабич Николай Максимович

Мать ребёнка: Бабич Александра Семеновна

Запись о рождении и крещении сделана в городе Феодосия Таврической губернии.
Место жительства
1904 ст.
Крестьянин села Попова (так в метрической книге. Есть Ново-Поповка Покровской волости и Поповка Поповской волости) Бердянского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабич Александра Семеновна

Смерть
Неизвестно
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