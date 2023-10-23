Кошелев Николай Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1946
Дата смерти23.10.2023
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1946
Отец: Кошелев Леонид Николаевич
Мать: Кошелева Зоя Николаевна
Бракосочетание
21.06.1970
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.05.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
23.10.2023
Москва, город федерального значения Москва