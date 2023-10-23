Кошелев Николай Леонидович 04.08.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кошелев Николай Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1946

Дата смерти

23.10.2023

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1946

Отец: Кошелев Леонид Николаевич

Мать: Кошелева Зоя Николаевна

Бракосочетание
21.06.1970

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.05.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
23.10.2023
Москва, город федерального значения Москва

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