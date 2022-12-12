Параскева Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Иван Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Яковлевич
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Яковлевич
Рождение ребёнка
1776
Сын: Петр Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Яковлевич
Рождение ребёнка
1780
Сын: Семен Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Яковлевич
Смерть
Неизвестно