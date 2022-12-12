Параскева Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Яковлевич

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Яковлевич

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Петр Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Яковлевич

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Семен Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Яковлевич

Колосово, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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