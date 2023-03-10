Никифор Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Семен Карпов
Мать: Федосья Михайлова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Февронья Никифорова
Мать ребёнка: Аксинья Афонасьева
Рождение ребёнка
1854
Сын: Николай Никифоров
Мать ребёнка: Аксинья Афонасьева
Рождение ребёнка
1856
Сын: Понкратий Никифоров
Мать ребёнка: Аксинья Афонасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Афонасьева
Смерть
Неизвестно