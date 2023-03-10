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Никифор Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Семен Карпов

Мать: Федосья Михайлова

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Февронья Никифорова

Мать ребёнка: Аксинья Афонасьева

Рождение ребёнка
1854

Сын: Николай Никифоров

Мать ребёнка: Аксинья Афонасьева

Рождение ребёнка
1856

Сын: Понкратий Никифоров

Мать ребёнка: Аксинья Афонасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Афонасьева

Смерть
Неизвестно
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