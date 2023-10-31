Плохой Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плохой Иван

Место рождения

Кировская обл., Компанеевский р-он, с. Папиевка

Дата рождения

02.09.1922

Дата смерти

?.03.1991

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1922

Отец: Плохой Сергей

Мать: Плохой Екатерина

Кировская обл., Компанеевский р-он, с. Папиевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.03.1991
Крым, с. Изобильное
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