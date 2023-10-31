Плохой Иван
Место рожденияКировская обл., Компанеевский р-он, с. Папиевка
Дата рождения02.09.1922
Дата смерти?.03.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1922
Отец: Плохой Сергей
Мать: Плохой Екатерина
Кировская обл., Компанеевский р-он, с. Папиевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.03.1991
Крым, с. Изобильное