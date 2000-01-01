Матикайнен Адам Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен Адам Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1830

Отец: Матикайнен Иван Иосифович

Мать: Матикайнен Ева Адамовна

Рождение ребёнка
24.12.1856

Дочь: Мария Адамовна

Мать ребёнка: Матикайнен Анна Ивановна

Рождение ребёнка
22.06.1859

Сын: Матикайнен Петр Адамович

Мать ребёнка: Матикайнен Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матикайнен Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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