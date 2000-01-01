Матикайнен Адам Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1830
Отец: Матикайнен Иван Иосифович
Мать: Матикайнен Ева Адамовна
Рождение ребёнка
24.12.1856
Дочь: Мария Адамовна
Мать ребёнка: Матикайнен Анна Ивановна
Рождение ребёнка
22.06.1859
Мать ребёнка: Матикайнен Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матикайнен Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно