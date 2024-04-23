Бибарсова Асма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибарсова Асма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бибарсова Суфия Махмутовна

Отец ребёнка: Бибарсов Махмуд

Рождение ребёнка
01.01.1923

Дочь: Бибарсова Сагида Махмутовна

Отец ребёнка: Бибарсов Махмуд

Рождение ребёнка
01.01.1926

Дочь: Яфясова (Бибарсова) Румия Махмутовна

Отец ребёнка: Бибарсов Махмуд

Рождение ребёнка
01.01.1938

Сын: Бибарсов Ханяфи Махмутович

Отец ребёнка: Бибарсов Махмуд

Смерть
Неизвестно

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