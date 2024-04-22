Галанина Анна Лаврентьевна
Место рождения
Дата рождения16.02.1907
Дата смерти21.01.1983
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1907
Отец: Галанин Лаврентий
Мать: Галанина Матрёна
Рождение ребёнка
04.12.1927
Дочь: Киселёва Екатерина Фасимовна
Отец ребёнка: Киселёв Фасим иванович
Кольцовка, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
21.01.1983
Тавда, Тавдинский, Свердловская область