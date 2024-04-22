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Галанина Анна Лаврентьевна

Место рождения

Далматово, Далматовский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

16.02.1907

Дата смерти

21.01.1983

Пол

Женский

Добавил:

лк
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1907

Отец: Галанин Лаврентий

Мать: Галанина Матрёна

Далматово, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
04.12.1927

Дочь: Киселёва Екатерина Фасимовна

Отец ребёнка: Киселёв Фасим иванович

Кольцовка, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
21.01.1983
Тавда, Тавдинский, Свердловская область
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