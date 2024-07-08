Скрыкалова (Фролова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Фролов Иван Александрович
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1896
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Скрыкалова Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Скрыкалов Яков Михайлович
Рождение ребёнка
20.03.1907
Дочь: Скрыкалова Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Скрыкалов Яков Михайлович
Рождение ребёнка
24.08.1909
Сын: Скрыкалов Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Скрыкалов Яков Михайлович
Рождение ребёнка
05.04.1914
Дочь: Скрыкалова Таисия Яковлевна
Отец ребёнка: Скрыкалов Яков Михайлович
Рождение ребёнка
14.04.1916
Сын: Скрыкалов Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Скрыкалов Яков Михайлович
Смерть
Неизвестно