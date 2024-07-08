Скрыкалова (Фролова) Анна Ивановна 1875 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скрыкалова (Фролова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Фролов Иван Александрович

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1896

Муж: Скрыкалов Яков Михайлович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Скрыкалова Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Скрыкалов Яков Михайлович

Рождение ребёнка
20.03.1907

Дочь: Скрыкалова Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Скрыкалов Яков Михайлович

Рождение ребёнка
24.08.1909

Сын: Скрыкалов Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Скрыкалов Яков Михайлович

Слинцино, Березниковская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
05.04.1914

Дочь: Скрыкалова Таисия Яковлевна

Отец ребёнка: Скрыкалов Яков Михайлович

Слинцино, Березниковская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
14.04.1916

Сын: Скрыкалов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Скрыкалов Яков Михайлович

Слинцино, Березниковская волость, Ростовский уезд
Смерть
Неизвестно

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