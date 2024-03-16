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Шаповалов Андрей Геннадьевич
Шаповалов Андрей Геннадьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.03.1973
Пол
Мужской
Отец
Шаповалов Геннадий Васильевич
1939 г.р.
Мать
Шаповалова Валентина Игнатьевна
1941 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1973
Отец:
Шаповалов Геннадий Васильевич
Мать:
Шаповалова Валентина Игнатьевна
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