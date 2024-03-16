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Шаповалов Андрей Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1973

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1973

Отец: Шаповалов Геннадий Васильевич

Мать: Шаповалова Валентина Игнатьевна

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