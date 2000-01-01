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Хвостов Степан Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785

Отец: Хвостов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Матрена Степанова

Мать ребёнка: Хвостова Лукерья

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Марфа Степанова

Мать ребёнка: Хвостова Лукерья

Рождение ребёнка
1818

Сын: Хвостов Кузьма Степанов

Мать ребёнка: Хвостова Лукерья

Рождение ребёнка
1820

Сын: Хвостов Данил Степанов

Мать ребёнка: Хвостова Лукерья

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Степанида Степанова

Мать ребёнка: Хвостова Лукерья

Рождение ребёнка
1825

Сын: Хвостов Тимофей Степанов

Мать ребёнка: Хвостова Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисья Степанова

Мать ребёнка: Хвостова Лукерья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хвостова Лукерья

Смерть
Неизвестно
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