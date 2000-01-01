Хвостов Степан Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785
Отец: Хвостов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Матрена Степанова
Мать ребёнка: Хвостова Лукерья
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Марфа Степанова
Мать ребёнка: Хвостова Лукерья
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Хвостова Лукерья
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Хвостова Лукерья
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Степанида Степанова
Мать ребёнка: Хвостова Лукерья
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Хвостова Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисья Степанова
Мать ребёнка: Хвостова Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хвостова Лукерья
Смерть
Неизвестно