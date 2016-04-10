Дружинина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тиунов Олег Павлович
Мать: Тиунова Юлия Анатольевна
Рождение ребёнка
10.04.2016
Сын: Дружинин Макар Михайлович
Отец ребёнка: Дружинин Михаил Анатольевич
Рождение ребёнка
07.06.2022
Сын: Дружинин Максим Михайлович
Отец ребёнка: Дружинин Михаил Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно