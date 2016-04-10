Дружинина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинина Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тиунов Олег Павлович

Мать: Тиунова Юлия Анатольевна

Рождение ребёнка
10.04.2016

Сын: Дружинин Макар Михайлович

Отец ребёнка: Дружинин Михаил Анатольевич

Рождение ребёнка
07.06.2022

Сын: Дружинин Максим Михайлович

Отец ребёнка: Дружинин Михаил Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дружинин Михаил Анатольевич

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