Морозова (Куксевич) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Куксевич) Варвара

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Место рождения

Луговцова, Мошковская волость, Оршанский уезд, Могилёвской губернии

Дата рождения

1880

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Куксевич Иван

Мать: не указана

Луговцова, Мошковская волость, Оршанский уезд, Могилёвской губернии
Луговцова, Мошковская волость, Оршанский уезд, Могилёвской губернии
Рождение ребёнка
1909

Сын: Морозов Иван

Отец ребёнка: Морозов Сергей

Рождение ребёнка
15.03.1915

Дочь: Гавшина Евдокия

Отец ребёнка: Морозов Сергей

Рождение ребёнка
03.05.1916

Дочь: Летова Мария

Отец ребёнка: Морозов Сергей

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Морозов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Александр

Отец ребёнка: Морозов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Сергей

Смерть
1948
Сива, Сивинский муниципальный район, Пермский край
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