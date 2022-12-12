Морозова (Куксевич) Варвара
Место рожденияЛуговцова, Мошковская волость, Оршанский уезд, Могилёвской губернии
Дата рождения1880
Дата смерти1948
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Куксевич Иван
Мать: не указана
Луговцова, Мошковская волость, Оршанский уезд, Могилёвской губернии
Луговцова, Мошковская волость, Оршанский уезд, Могилёвской губернии
Рождение ребёнка
1909
Сын: Морозов Иван
Отец ребёнка: Морозов Сергей
Рождение ребёнка
15.03.1915
Дочь: Гавшина Евдокия
Отец ребёнка: Морозов Сергей
Рождение ребёнка
03.05.1916
Дочь: Летова Мария
Отец ребёнка: Морозов Сергей
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Морозов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Александр
Отец ребёнка: Морозов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Морозов Сергей
Смерть
1948
Сива, Сивинский муниципальный район, Пермский край