Мухамметзянов Шагимардан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухамметзянов Шагимардан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

1893

Пол

Мужской

Отец

1799 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Исхаков Мухамметзян

Мать: не указана

Смерть
1893
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