Петандер Николай Юльевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петандер Николай Юльевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.08.1916

Пол

Мужской

Отец

1835 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петандер Тиудольф Густавович

Мать: не указана

Награда
17.11.1915
Звание: Поручик Место службы: 262-й пехотный Грозненский полк Награда: Орден Св. Владимира IV степени
Работа или профессия
Неизвестно
Штабс-капитан 20-й Кавказский стрелковый полк
Смерть
18.08.1916
Шарафердина-Доглари, Турция
Причина смерти: Убит на войне | 20-й Кавказский стрелковый полк
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