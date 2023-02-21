Петандер Николай Юльевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.08.1916
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петандер Тиудольф Густавович
Мать: не указана
Награда
17.11.1915
Звание: Поручик Место службы: 262-й пехотный Грозненский полк Награда: Орден Св. Владимира IV степени
Работа или профессия
Неизвестно
Штабс-капитан 20-й Кавказский стрелковый полк
Смерть
18.08.1916
Шарафердина-Доглари, Турция
Причина смерти: Убит на войне | 20-й Кавказский стрелковый полк