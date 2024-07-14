Крючкова (Крючкова) Светлана Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крючкова (Крючкова) Светлана Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1973 г.р.

Дети

2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
26.08.2000

Муж: Косолапов Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
22.09.2003

Сын: Косолапов Константин Павлович

Отец ребёнка: Косолапов Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.04.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косолапов Павел Дмитриевич

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