Крючкова (Крючкова) Светлана Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
26.08.2000
Рождение ребёнка
22.09.2003
Сын: Косолапов Константин Павлович
Отец ребёнка: Косолапов Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.04.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Косолапов Павел Дмитриевич