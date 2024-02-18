Богданова Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Богданов Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Анатолий Яковлевич
Отец ребёнка: Богданов Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Богданов Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
12.05.1935
Дочь: Монастырских (Богданова) Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Богданов Яков Яковлевич
Смерть
Неизвестно