Богданова Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Богданов Яков Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Анатолий Яковлевич

Отец ребёнка: Богданов Яков Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Богданов Яков Яковлевич

Рождение ребёнка
12.05.1935

Дочь: Монастырских (Богданова) Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Богданов Яков Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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