Морозов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Дмитрий

Место рождения

д.Ключи

Дата рождения

1909

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Морозов Мирон

Мать: не указана

д.Ключи
Рождение ребёнка
10.10.1936

Сын: Морозов Александр

Мать ребёнка: Морозова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Морозова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Юрий

Мать ребёнка: Морозова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Анастасия

Смерть
1941
д.Ключи
Причина смерти: На войне
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