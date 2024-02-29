Морозов Дмитрий
Место рожденияд.Ключи
Дата рождения1909
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Морозов Мирон
д.Ключи
Рождение ребёнка
10.10.1936
Сын: Морозов Александр
Мать ребёнка: Морозова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Морозова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Юрий
Мать ребёнка: Морозова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морозова Анастасия
Смерть
1941
д.Ключи
Причина смерти: На войне