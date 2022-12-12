Тохватулла Асметуллин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тохватулла Асметуллин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1836

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1836

Отец: Асметулла Сейфуллин

Мать: Фатима

Рождение ребёнка
03.01.1866

Сын: Шарифулла Тохватуллин

Мать ребёнка: Миннесафа

Рождение ребёнка
29.10.1867

Сын: Гарифутдин Тохватуллин

Мать ребёнка: Фагиля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шайдулла Тухватуллин

Мать ребёнка: не указана

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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