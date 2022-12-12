Тохватулла Асметуллин
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1836
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1836
Отец: Асметулла Сейфуллин
Мать: Фатима
Рождение ребёнка
03.01.1866
Мать ребёнка: Миннесафа
Рождение ребёнка
29.10.1867
Мать ребёнка: Фагиля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шайдулла Тухватуллин
Мать ребёнка: не указана
Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)