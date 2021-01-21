Ахунова Александра Андреевна
Место рожденияМагнитогорск
Дата рождения31.08.1933
Дата смерти04.06.1982
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1933
Отец: Зимнухов Андрей
Мать: не указана
Магнитогорск
Рождение ребёнка
23.03.1954
Дочь: Петрова Тамара Асхатовна
Отец ребёнка: Ахунов Асхат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ахунов Асхат
Смерть
04.06.1982
Магнитогорск
Похороны
Неизвестно
Левобережное Кладбище, Магнитогорск, Россия (Magnitogorsk, Russia)