Ахунова Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахунова Александра Андреевна

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Место рождения

Магнитогорск

Дата рождения

31.08.1933

Дата смерти

04.06.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1933

Отец: Зимнухов Андрей

Мать: не указана

Магнитогорск
Рождение ребёнка
23.03.1954

Дочь: Петрова Тамара Асхатовна

Отец ребёнка: Ахунов Асхат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахунов Асхат

Смерть
04.06.1982
Магнитогорск
Похороны
Неизвестно
Левобережное Кладбище, Магнитогорск, Россия (Magnitogorsk, Russia)
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