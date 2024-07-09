Кузнецова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.05.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Виталий Александрович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Иванович
Рождение ребёнка
28.06.1946
Дочь: Кузнецова Нина Александровна
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Иванович
Смерть
09.05.?