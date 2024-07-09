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Кузнецова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.05.?

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Виталий Александрович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Иванович

Рождение ребёнка
28.06.1946

Дочь: Кузнецова Нина Александровна

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
09.05.?
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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