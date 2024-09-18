Белянина (Моисеева (?)) Иустина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белянина (Моисеева (?)) Иустина Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.1904

Муж: Белянин Иван Тимофеев

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
15.10.1905

Сын: Белянин Андрей Иванов

Отец ребёнка: Белянин Иван Тимофеев

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
02.04.1908

Дочь: (Белянина) Мария Иванова

Отец ребёнка: Белянин Иван Тимофеев

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
12.05.1910

Сын: Белянин Александр Иванов

Отец ребёнка: Белянин Иван Тимофеев

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
04.07.1911

Сын: Белянин Сергей Иванов

Отец ребёнка: Белянин Иван Тимофеев

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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