Белянина (Моисеева (?)) Иустина Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1904
Рождение ребёнка
15.10.1905
Отец ребёнка: Белянин Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
02.04.1908
Дочь: (Белянина) Мария Иванова
Отец ребёнка: Белянин Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
12.05.1910
Отец ребёнка: Белянин Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
04.07.1911
Отец ребёнка: Белянин Иван Тимофеев
Смерть
Неизвестно