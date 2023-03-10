Тибутева Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1837
Отец: Иван Ефимов
Мать: Ульяна Маркелова
Бракосочетание
31.01.1854
Рождение ребёнка
09.12.1855
Сын: Тибутев Даниил Никифорович
Отец ребёнка: Тибутев Никифор Филатович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Салеева Марфа Никифоровна
Отец ребёнка: Тибутев Никифор Филатович
Рождение ребёнка
24.06.1867
Дочь: Хавронья Никифоровна
Отец ребёнка: Тибутев Никифор Филатович
Рождение ребёнка
25.05.1876
Сын: Тибутев Иоанн Никифорович
Отец ребёнка: Тибутев Никифор Филатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тибутев Никифор Филатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тибутев Леонтий Никифорович
Отец ребёнка: Тибутев Никифор Филатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Власова Евдокия Никифорова
Отец ребёнка: Тибутев Никифор Филатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тибутев Сергей Никифорович
Отец ребёнка: Тибутев Никифор Филатович
Смерть
Неизвестно